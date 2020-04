vor 2 Min.

Galerie hat wieder geöffnet

Die geplante Vernissage der aktuellen Ausstellung zum Thema „Sternzeichen“ in der „Galerie am Wasserschloss“ in Krumbach ist aufgrund der Corona-Ausgangsbeschränkung ins Wasser gefallen. Dafür dürfen nun ab Freitag, 1. Mai, wieder interessierte Besucher in der Galerie vorbeischauen.

Am Maifeiertag ist von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Zum einen sind beeindruckende Arbeiten des Künstlers Jerome Rodney zu sehen. Sie umfassen die unterschiedlichsten Materialien und Maltechniken. Rodney wohnt in Offingen, wurde in Ulm geboren, hat aber Wurzeln aus Trinidad und Tobago. Zum anderen zeigt der etablierte Burgauer Künstler Roland Bögner seine Skulpturen und Plastiken zum Thema „Sternzeichen“, aber auch einige andere Werke, die alle ein Genuss für Auge und Seele sind.

Des Weiteren sind auch einige Ölgemälde des in Krumbach wohnenden russischen Künstlers Gennady Porokhovoy zu sehen. Er malt sehr realistisch Blumen, Tiere und auch Menschen. Gezeigt wird die Ausstellung noch bis zum Sonntag, 31. Mai. (zg)

der „Galerie am Wasserschloss“ sind samstags von 10 bis 13 Uhr, sonntags von 14.30 bis 17 Uhr, und freitags (ab 8. Mai) 15 bis 17 Uhr, und nach telefonischer Vereinbarung 0170/3213356.

Themen folgen