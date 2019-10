vor 56 Min.

Gasgeruch: Wohnhaus wird evakuiert

Eine ganze Reihe von Einsatzkräften ist zum Bereich des Hindenburgparks in Ichenhausen alarmiert worden.

Gegen 16.35 Uhr ist am Montag ein Notruf wegen eines Gasgeruchs in einem Wohnhaus am Hindenburgpark in Ichenhausen abgesetzt worden. Beim Eintreffen nahmen die Einsatzkräfte diesen auch stark wahr. 14 Bewohner mussten das Haus vorübergehend verlassen, berichtet die Polizei. Die Feuerwehr Ichenhausen belüftete die Wohnungen.

Verletzt wurde niemand. Ein nicht zugedrehter Gashahn an einem Schweißgerät in einer Wohnung wurde als Ursache gefunden. Neben der Feuerwehr Ichenhausen waren der ABC-Messdienst und der Rettungsdienst am Ort. Ein aus Neu-Ulm angefordertes Messfahrzeug konnte die Anfahrt abbrechen. (zg, obes)

