vor 59 Min.

Gastronomen wollen endlich Klarheit

Kein Betrieb herrscht derzeit in den bayerischen Gaststätten – so wie hier im Gasthof Sonne in Röfingen.

Plus Die Gaststätten in Bayern müssen weiterhin geschlossen bleiben. Die Betroffenen fordern mehr Klarheit und Unterstützung.

Von Lara Schmidler

Leere Gasträume, die Angestellten sind großteils zu Hause und Gäste sieht man allenfalls, wenn sie ihre Bestellungen abholen. So sieht es aktuell in den Gaststätten im gesamten Landkreis Günzburg aus. Die erhofften Lockerungen sind (noch) nicht eingetreten. Wendelin Offenwanger, Besitzer von Wendel’s Keglerhof in Burgau, kann das verstehen. „Ich habe zwar gehofft, dass wir wieder öffnen können, aber die Pandemie hat sich ja nicht wesentlich verringert.“

Er hat keinen Abholservice, das würde sich nicht lohnen. Sein Lokal ist normalerweise abends geöffnet, es kommen vorwiegend Stammgäste. Der größte Teil der Einnahmen bricht ihm durch die Schließung der vier Kegelbahnen weg, die normalerweise täglich besetzt sind. Nicht nur in Burgau gilt: Die finanzielle Lage ist angespannt. Soforthilfe hilft nicht auf Dauer „Es stehen Existenzen auf dem Spiel", sagt auch Ingrid Osterlehner, Kreisvorsitzende des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbandes (Dehoga) Günzburg. Die 82 Mitglieder der Dehoga im Landkreis mussten ihre Betriebe zum Teil komplett herunterfahren, viele haben Soforthilfe beantragt. Doch die hilft nicht auf Dauer. Lesen Sie jetzt: Die heutige Ausgabe Ihrer Tageszeitung als E-Paper. Was der Vorstand der Günzburger Kreisstelle der Dehoga besonders vehement verfolgt, ist die Senkung der Mehrwertsteuer auf sieben Prozent. Denn die gilt aktuell nur für Essen, das abgeholt wird. Auf Gerichte, die in Gaststätten serviert werden, gelten nach wie vor 19 Prozent Mehrwertsteuer. Das muss sich aus Sicht der Dehoga ändern – und zwar langfristig. Denn: „Viele müssen ihr Geschäft nach der Krise wieder von Null aufbauen", sagt Osterlehner. Vor der Schließung getätigte Investitionen liegen auf Eis, die laufenden Kosten bleiben. Mindestabstand im Gastraum nicht überall rentabel Die Überlegung, bayerische Gaststätten mit der Auflage von zwei Metern Abstand zwischen den Tischen wieder zu öffnen, sieht Osterlehner skeptisch. „Wenn dann nur 30 Leute im Lokal Platz haben, verbessert das die Situation auch nicht." Denn in diesem Fall müssten die Gastronomen mit Service vor Ort und gleichzeitigem Abholservice zweigleisig fahren, um die Kosten zu decken. Josef Schlosser, Inhaber des Gasthauses Hirsch in Aletshausen, ist der gleichen Ansicht. „Ich wüsste gar nicht, wie ich das machen soll", sagt er. Er hat sein Wirtshaus für die Zeit der Krise komplett geschlossen, lebt von Rücklagen. Ein Abholservice hätte sich für ihn nicht gelohnt. Die Gaststätte wieder zu öffnen, wenn nur wenige Gäste kommen dürften, sei allerdings auch unrentabel. Anderer Meinung ist Irmgard Mayer vom Brauereigasthof zum Engel in Waldstetten. „Das würde sich definitiv rentieren." Mit dem notwendigen Mindestabstand könne sie immer noch knapp die Hälfte der insgesamt 280 Plätze in Gasthof und Biergarten besetzen. Aktuell gibt es einen Abholservice, nebenbei werden außerdem Dosen und Fertiggerichte verkauft. Das größte Problem sei, dass man nicht wisse, wie lang die Gastronomien noch geschlossen bleiben müssen. „Wenn wir weiterhin nicht öffnen dürfen, sollte die finanzielle Unterstützung erweitert werden", betont Mayer. Gastronomen sind offen für neue Konzepte Auch Anneliese Zech vom Gasthof Adler in Unterknöringen hofft, dass sie bald wieder öffnen kann – auch mit Mindestabstand. „Wir haben viele Räume, man könnte Gäste gut aufteilen." Ihrer Ansicht nach muss sich schnell etwas ändern, denn die finanzielle Zuwendung der Soforthilfe und die Umsätze durch den Abholservice reichen bei Weitem nicht aus. Auch eine Maskenpflicht für Angestellte würde sie akzeptieren. „Wir sind jederzeit offen für neue Hygienevorschriften", stellt auch Osterlehner klar, die neben ihrer Stelle als Kreisvorsitzende zusammen mit ihrer Familie den Gasthof Sonne in Röfingen betreibt. Natürlich sei eine Atemschutzmaske beim Bedienen unangenehm, doch man könne durchaus neue Konzepte einführen. „Familien sitzen zu Hause ja auch zusammen an einem Tisch, warum sollte das in einer Gaststätte mit Abstand zu anderen nicht gehen?" Wichtig sei außerdem, die Angestellten, die gerade in Kurzzeit arbeiten, zu halten. Als Bonus bekommen die Mitarbeiter des Gasthofs Sonne die Differenz zwischen ihrem normalen Gehalt und dem Kurzarbeitergeld ausgezahlt. „Man darf die Leute nicht fallen lassen", betont Osterlehner. Viele Angestellte müssen ihre Familien ernähren, sind Alleinversorger. Auf eines hofft sie wie auch alle anderen Gastronomen besonders: irgendwann Sicherheit zu haben. Und das am besten möglichst bald.



