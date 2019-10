05:01 Uhr

Gastronomie: Das Forum am Hofgarten ist auf Pächtersuche

Seit 25 Jahren ist die Günzburger Stadthalle das Forum am Hofgarten. Jetzt ist die Gastronomie des Hauses neu ausgeschrieben worden.

Von Rebekka Jakob

So mancher wird sich gewundert haben: Mit Anzeigen in Zeitungen sucht die Stadt Günzburg einen Pächter für die Gastronomie im Forum am Hofgarten. Der Vorgänger des jetzigen Pächters hatte nach einem knappen Jahr den Vertrag mit dem Forum wieder aufgelöst, die jetzigen Betreiber sind seit fast vier Jahren vor Ort. Warum jetzt die Ausschreibung?

Ausschreibung der Gastronomie: Das sagt die Stadtverwaltung

Das sei keine ungewöhnliche Sache, sagt Karin Scheuermann, die Leiterin des Kulturamts der Stadt und damit verantwortlich für die Stadthalle. Die Stadt Günzburg habe die Forumsgastronomie zum kommenden Frühjahr neu zu verpachten. „Als Stadt sind wir angehalten, im Zuge eines auslaufenden Vertrags auszuschreiben und die Lage zu sondieren“, sagt Kulturamtsleiterin Scheuermann auf Anfrage unserer Zeitung

Karin Scheuermann ist seit Sommer 2018 die neue Kulturamtsleiterin der Stadt Günzburg. Das Büro des Kulturamts befindet sich im Forum am Hofgarten, zugleich ist die Stadthalle ihr größtes Aufgabengebiet. Bild: Bernhard Weizenegger

. Dies sei ein ganz normaler Prozess, da man als Kommune auch überprüft werde. „Die Ausschreibung, die von einer Agentur begleitet wird, ist offen, sodass sich selbstverständlich auch der jetzige Pächter wieder bewerben kann“, betont Karin Scheuermann.

Bisheriger Pächter möchte sich wieder bewerben

Das hat der Pächter auch vor: „Wir sind in Kontakt mit der Agentur, über die die Ausschreibung läuft, und wir warten gerade auf die Unterlagen“, sagt Thomas Eder, Geschäftsführer der Settele Event & Catering Company. „Wir möchten uns wieder für das Forum bewerben.“ Offiziell ende der derzeitige Vertrag mit der Stadt Günzburg im Februar 2020. Die Verpachtung ist ab dem 1. März 2020 neu ausgeschrieben.

Seit Februar 2015 wird das Forum von der Neu-Ulmer Catering-Firma Settele bewirtschaftet. (Lesen Sie dazu auch: Im Forum gibt’s bald Habsburger) Zum Haus gehören dabei nicht nur die Pausenbewirtung der Stadthalle bei kulturellen Veranstaltungen sowie die Bewirtung bei Tagungen und Privatfeiern für bis zu 900 Personen.

Seit 2015 betreibt die Firma Settele das Forum am Hofgarten mit dem Restaurant Esslounge. Jetzt ist die Pacht neu ausgeschrieben worden.

Auch das im Haus integrierte Restaurant, das Settele unter dem Namen „Esslounge“ führt - mit 70 Plätzen innen und 120 im Biergarten - bewirtschaftet der Pächter des Forums in Eigenregie. Settele serviert dort vor allem Steaks und Burger.

Vorgänger gab nach einem knappen Jahr auf

Das Restaurant war vor der Übernahme durch Settele aufwendig umgebaut worden, als Vorgänger Eberhard Riedmüller („Barfüßer“ Ulm) das Haus ein während eines knappen Jahres übernommen hatte. Zuvor war 13 Jahre lang Rüdiger Greb „Zur Post“ Leipheim“ Inhaber der Forums-Gastronomie.

Riedmüller hatte damals gegenüber unserer Zeitung gesagt, das Restaurant „Q-Muh“ sei zwar gut gelaufen. Problematisch sei aber die Stadthalle selbst gewesen. Die Preise, die der Gastronom dort für die Bewirtung von Veranstaltungen aufgerufen hatte, wurden von vielen als zu hoch empfunden. Die Folge: Die Zahl der Events sank bedenklich. Aus diesem Grund machte Riedmüller einen Rückzieher aus dem damals für 36 Monate ausgeschriebenen Vertrag – und Settele kam zum Zug.

Der derzeitige Pächter scheint mit der Situation und der Auslastung in Günzburg durchaus zufrieden zu sein. Settele veranstaltet unter anderem im Forum am Hofgarten jedes Jahr einen Silvesterball, diesmal mit der Band „die Maybacher“.

