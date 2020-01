Gegen Verkehrsinfarkt auf der A8: Güter müssen auf die Schiene

Nicht nur die Autobahn selbst, auch die Parkplätze entlang der A8 sind oft verstopft. Statt weiter Geld in die Straße zu stecken, muss ein Sinneswandel her.

Den rechten Fahrstreifen der Autobahn könnte man direkt als Lastwagenspur titulieren. Zu fast jeder Zeit reiht sich dort Lkw an Lkw. Auch ohne offizielle Statistiken zu bemühen lässt sich hier feststellen: Der Schwerlastverkehr hat in den vergangenen Jahren deutlich zugenommen. Dass die Fahrer irgendwo parken müssen, um ihre Ruhezeiten einzuhalten, versteht sich von selbst. Doch auch an der A8 stellt sich die Frage: Wo?

Zwar gibt es seit dem Ausbau der Strecke mehr Stellplätze, doch dem Mehr an Lastwagen kann so nicht begegnet werden. Wenn die Polizei sagt, man könne doch in die Gewerbegebiete ausweichen, greift das zu kurz. Denn aus den Kommunen kommen immer wieder Klagen über zugeparkte Flächen, die dafür eben nicht vorgesehen sind. Neue, zusätzliche Parkplätze würden das Problem nur kurzzeitig lindern, und intelligente Systeme für eine gleich verteilte Auslastung der Anlagen ist auch nur ein Herumdoktern an den Symptomen statt an den Ursachen.

Die Lösung muss sein, den Verkehr so stark wie möglich auf die Schiene zu verlagern. Doch dafür ist die Infrastruktur längst nicht mehr ausgelegt. Wer aber die Verkehrs- und Klimawende will, muss seitens der Bundespolitik die Mittel dafür bereitstellen. Statt in immer neue Straßenprojekte zu investieren, muss das Geld konsequent in die Schiene fließen. Und dann gleich so, dass die Anwohner der Strecken vor Lärm geschützt werden. Denn sonst würde der Wandel am Protest der Bürger scheitern.

Lesen Sie hier den Bericht zu diesem Thema:

Mit Leitplanken gegen das Lastwagenchaos auf A8-Parkplätzen

Themen folgen