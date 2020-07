16:00 Uhr

Gemeinderat Kötz diskutiert Ausbau der B16 an der Munasenke

Plus Die B16 soll im Bereich der Munasenke nördlich von Kleinkötz ausgebaut werden. Der Gemeinderat in Kötz begrüßt das, äußert jedoch auch Bedenken.

Von Irmgard Lorenz

Vielleicht liegt es daran, dass Kötzer Bürger unmittelbarer betroffen sind und der Leidensdruck hoch ist? Die Kötzer Gemeinderäte haben jedenfalls einstimmig das Planfeststellungsverfahren zum Ausbau der B16 im Bereich der Munasenke nördlich von Kleinkötz begrüßt, während es im Günzburger Bauausschuss am Tag zuvor drei Gegenstimmen gegeben hatte. „Sehnlich erwartet, jetzt endlich da“, sagte Bürgermeisterin Sabine Ertle. Ganz ungetrübt war allerdings auch im Gemeinderat Kötz die Begeisterung über das Vorhaben nicht.

Waldsiedlung in Kötz ist starker Verkehrsbelastung ausgesetzt

„Den Ausbau begrüße ich sehr“, sagte Gemeinderätin Michaela Hus. Sie kennt als Bewohnerin der Waldsiedlung die enorme Verkehrsbelastung auf dieser stark frequentierten Nord-Süd-Achse. Ob sich mit dem für 2021 geplanten Aus- und Neubau gerade für die Waldsiedlung viel verbessert, wurde aber angezweifelt. Das Staatliche Bauamt Krumbach, zuständig für das Bauvorhaben, will die Ortsdurchfahrt in der Waldsiedlung auf der bestehenden Trasse ausbauen. Dann soll die Bundesstraße nach Westen geführt werden und auf einem Damm das Winterbachtal mit seinem Bachlauf und den Wald überqueren. Etwa auf Höhe des Wertstoffhofes soll die neue Trasse dann in die Bestandsstrecke einmünden. Ungefähr 720 Meter lang ist die Ausbaustrecke, die über Grundstücke in den Gemarkungen Kleinkötz und Deffingen führt. Baukosten in Höhe von 1,6 Millionen Euro stehen im Raum.

Der Abschnitt zwischen Kleinkötz und Waldsiedlung ist 2016 erneuert und ausgebaut worden, das Stück zwischen Waldsiedlung und Abzweigung zum Wertstoffhof/Betriebszufahrt Legoland aber ist nach wie vor in einem desolaten Zustand. An der Notwendigkeit einer Verbesserung wollte niemand im Kötzer Gemeinderat zweifeln, zwei kritische Aspekte aber kamen im Plenum zur Sprache. „Das wird eine richtige Rennstrecke“, sagte Gemeinderätin Hus. Durch die geplante Begradigung sei zu befürchten, dass noch schneller gefahren werde als jetzt schon. Diese Bedenken bezeichnete Bürgermeisterin Ertle als „absolut legitim“, sie habe das Problem auch schon beim staatlichen Bauamt angesprochen.

Begradigung bei Kleinkötz könnte zur "Rennstrecke" führen

In der Waldsiedlung, innerorts, darf nicht schneller als 50 Stundenkilometer gefahren werden, nördlich der Waldsiedlung ist das Tempo derzeit auf 70 Stundenkilometer beschränkt. Diese Limits würden schon jetzt nicht eingehalten, sagte Hus. Durch die Begradigung der Strecke sieht sie ein noch höheres Gefahrenpotenzial.

Nach dem Verlauf des Radwegs erkundigte sich Markus Zacher. Laut Plan soll er bei der alten Trasse bleiben, nur der Straßenabschnitt rückt nach Westen. Gebaut werden soll der Bypass nach Auskunft von Ertle unter Verkehr, eine Vollsperrung sei voraussichtlich nur für etwa acht Wochen zu erwarten. Die Umleitung soll großräumig über Großkötz und Bubesheim führen, den Ausbau der Kreisstraße GZ5 wolle man nicht abwarten, so die Bürgermeisterin.

Die Umleitung stieß im Kötzer Gemeinderat auf Skepsis. Befürchtungen über eine noch größere Verkehrsbelastung auf der Kleinkötzer Bahnhofstraße und auf der GZ5 wurden laut, ebenso die Frage, wer denn nach der Baumaßnahme „den Kiesweg“ (Thomas Wöhrle) wieder instand setze. Gemeint war damit ein Feldweg, den ortskundige Autofahrer auch früher bei Sperrungen als Schleichweg genutzt haben.

Kötzer Gemeinderat will Lärmbelästigung verhindern

Eine Umweltverträglichkeitsprüfung ist für den Ausbau der B16 nördlich der Waldsiedlung nicht notwendig, so ist es zumindest den Sitzungsunterlagen des Kötzer Gemeinderats zu entnehmen. Auf Umwegen kam das Thema Naturschutz dann doch zur Sprache. Allerdings richtete Gemeinderat Wöhrle den Fokus eher direkt auf das Wohlergehen der Menschen. Circa fünf Seiten lese er in den Unterlagen des Staatlichen Bauamts von Lurchen, Käfern und Schmetterlingen. Zum Lärmschutz für die Menschen finde er aber nur einen Satz, sagte er.

Mit den Einwänden, dass Fragen des Lärmschutzes nicht hinreichend behandelt sind und durch den Um- und Ausbau künftig womöglich noch schneller gefahren werde, nahmen die Kötzer Gemeinderäte das Planfeststellungsverfahren ohne Gegenvotum zur Kenntnis. Die Gemeinde wird das Staatliche Bauamt darauf hinweisen, dass in der Waldsiedlung Tiefbauarbeiten anstehen und deshalb der Um- und Ausbau der Bundesstraße nicht vor 2021 beginnen sollte.

Zur Info: Die Planungsunterlagen liegen bis Donnerstag, 6. August, im Kötzer Rathaus aus. Sie können montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 18 Uhr und freitags von 8 bis 12 Uhr nach Anmeldung unter Telefon 08221/2070-23 eingesehen werden.

Auch der Günzburger Bauausschuss hat über den Ausbau der B16 gesprochen:

Die B16 verändert im Bereich der Munasenke ihr Gesicht

Lesen Sie, was sich in Kötz noch verändert:

Glasfaserausbau: Die Mängelliste in Kötz ist lang

Themen folgen