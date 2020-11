vor 50 Min.

Gemeinderat sieht schweren Zeiten für Haldenwang entgegen

Plus Die Gemeinde Haldenwang sieht für das kommende Jahr Investitionen in Höhe von rund dreieinhalb Millionen Euro vor. Wie das finanziert werden soll.

Von Peter Wieser

Welche Kosten sind bereits angefallen, was wird im kommenden Jahr auf die Gemeinde Haldenwang zukommen und mit welchen Ausgaben wird für die Zukunft geplant? Kämmerin Manuela Hesse hatte bei der Sitzung des Gemeinderats am Mittwoch im Bürgersaal zunächst die wichtigsten Punkte des Investitionsprogramms vorgestellt. Schnell wurde klar: Das kommende Jahr wird kein einfaches werden.

Bau des neuen Kindergartens in Konzenberg ist größtes Projekt im kommenden Jahr

Größter Brocken ist der Bau des neuen Kindergartens in Konzenberg, weitere Kosten sind im kommenden Jahr für die Sanierung des bestehenden eingeplant. Hinzu kommen die Erschließungskosten für das Baugebiet „Am Friedhof“. In Haldenwang ist ein Gewerbegebiet geplant. Auch weitere Ausgaben, unter anderem für die Straßenbeleuchtung, die Breitbandversorgung sowie für die Wasserversorgung, sind vorgesehen und die Erneuerung der Heizung im Rathaus steht ebenfalls an. „Wir müssen eine Menge Geld zu einem bestimmten Zeitpunkt zur Verfügung stellen.“

Kämmerin Hesse sprach zunächst von einem Investitionsvolumen in Höhe von rund drei Millionen Euro. Die Einnahmen seien mit knapp einer Million Euro sehr vorsichtig eingerechnet – man wisse nicht, wann die Zuschüsse für den Bau des Kindergartens eingingen und wie sich der Verkauf von Bauplätzen gestalte. Wenn das Investitionsprogramm so beschlossen werde, werde dies im Jahr 2021 möglicherweise zur Aufnahme eines Kredites in Höhe von zwei Millionen Euro führen. Man sollte in jedem Fall ein Polster für die späteren Jahre vorsehen, so die Kämmerin auf die Nachfrage von Zweitem Bürgermeister Michael Straub, wie es denn mit der Rücklage in Höhe von einer Million Euro aussehe.

Noch im laufenden Jahr will Haldenwang Kredite aufnehmen

Geschäftsstellenleiter der Verwaltungsgemeinschaft, Frank Rupprecht, fügte hinzu: In welcher Höhe ein Kredit tatsächlich aufgenommen werden müsse, werde sich zeigen. Der Kindergartenbau sei erforderlich gewesen, der bestehende werde jetzt saniert, man habe ein Baugebiet abgeschlossen und ein neues komme hinzu. Das seien alles Kosten, die man finanzieren müsse. „Das Geld kommt zurück“, versicherte Rupprecht. Der Kostenaufstellung im Investitionsprogramm wurde ohne Gegenstimme zugestimmt, das Investitionsvolumen wird jedoch im Hinblick auf das geplante Gewerbegebiet in Haldenwang rund dreieinhalb Millionen Euro betragen.

Mit der Vorgehensweise, noch im Jahr 2020 einen Kredit in Höhe von einer Million Euro aufzunehmen – unter anderem für die Maßnahmen beim Baugebiet in Konzenberg – zeigte sich der Gemeinderat ebenfalls einverstanden. Wenn der Haushalt für das Jahr 2021 genehmigt sei, werde man wissen, wo man stehe, so die Kämmerin.

Anpassung von Vereinszuschüssen soll erst im zweiten Quartal 2021 diskutiert werden

Einige Mitglieder des Gemeinderats sahen sich in Bezug auf die Ausgaben nicht ausreichend informiert. Frank Rupprecht erklärte, dass zur nächsten Sitzung eine Übersicht vorliege, wenn dies gewünscht werde. Tatsache sei, dass man an dem Kreditrahmen nicht vorbeikommen werde. Wenn man später den Eingang der Einnahmen absehe, könne man, was die Aufnahme weiterer Kredite betreffe, auf Sicht fahren. Man sei die Situation, in der man sich jetzt befinde, einfach nicht mehr gewohnt. Zuvor schon hatte Bürgermeisterin Doris Egger betont: „Wir brauchen eine Planungssicherheit.“

Über die Vergabe beziehungsweise eine Anpassung von Vereinszuschüssen aufgrund eines vom Schützenverein Konzenberg gestellten Antrags möchte die Gemeinde Haldenwang erst im zweiten Quartal nächsten Jahres entscheiden.

In Verbindung mit der Einführung des Ratsinformationssystems zum 1. Januar 2021 wurde die Änderung der Geschäftsordnung und damit auch der Erlass der Richtlinie für die digitale Gremienarbeit beschlossen.

Bauantrag für Pferdestall in Hafenhofen sorgt für Ärger

Zugestimmt wurde auch dem Erlass der nach der Mustersatzung des Bayerischen Gemeindetags ausgearbeiteten und an die aktuelle Rechtslage angepassten Erschließungsbeitragssatzung. Im Hinblick auf mehrere nicht mehr zu erhaltende Bäume im Bereich Reuthe in Haldenwang wird ein erneuter Termin vor Ort stattfinden, bei dem auch die Referenten der Gremien Wälder und Gruben sowie Umwelt und Energie dabei sein werden.

Bei den zu Beginn der Sitzung behandelten Bauangelegenheiten war unter anderem dem Bauantrag zur Erweiterung des Dorfladens zugestimmt worden. Bis zum 31. März 2021 sollen hierzu die Stellplatzsituation und die Stellplatzregelung geklärt werden.

Ein Bauantrag für einen Pferdestall in Hafenhofen hatte für Ärger gesorgt, da der Antrag erst nach dem Bau eingereicht wurde und zudem in zwei Punkten vom Bebauungsplan abweicht. Ein solches Vorgehen stelle kein Vorbild dar und sei nicht in Ordnung, so die Bürgermeisterin. Die Gemeinde erwartet hierzu nun seitens des Bauherrn eine Stellungnahme, der Antrag wurde zurückgestellt.

