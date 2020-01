03.01.2020

Gemeinsam statt alleine

Neujahrsempfang auf Burgaus Kirchplatz

Feuerkörbe und Kerzen, Plätzchen, Glühwein und Sekt, begleitet von Musikern der Musikvereinigung der Handschuhmacher Burgau: Noch ein bisschen Schnee auf dem Burgauer Kirchplatz, und das Ambiente wäre ein noch perfekteres gewesen. Zahlreiche Burgauer haben am Abend des Neujahrstags nach dem Gottesdienst, bei dem auch die Sternsinger entsandt worden waren, auf das neue Jahr 2020 angestoßen. Zweiter Bürgermeister Martin Brenner ( CSU) überbrachte die Glückwünsche der Stadt zum neuen Jahrzehnt und erinnerte an das Geschehene wie die Sanierung des Freibads und den Bau der Eissporthalle sowie an die bevorstehenden Aufgaben wie den Hochwasserschutz. Es gehe auch in Burgau darum, die Welt an die nächsten Generationen in einem lebenswerten Zustand weiterzugeben. Demokratie gebe es nur, wenn man bereit sei, über den Eigennutz hinauszudenken. Probleme könnten nur gemeinsam und im gegenseitigen Respekt gelöst werden. Miteinander zu reden, von Angesicht zu Angesicht, sei ein wichtiger Ansatz in einer immer komplizierter werdenden Welt, um zu verhindern, dass sich die Gesellschaft weiter spalte.

Nicht im Chaos zu versinken, sondern sich die Hand zu reichen, gemeinsam Gott zu loben und jedes Jahr aufs Neue am Burgauer Kirchplatz sein zu dürfen, darauf liege ein großer Segen. Dies sei die größere Gemeinschaft als nur jeweils die der eigenen Konfession, betonte Burgaus evangelischer Pfarrer Peter Gürth. Stadtpfarrer Simon Stegmüller hielt sich kurz, er habe ja im Gottesdienst in seiner Predigt schon vieles gesagt. Er erhob sein Glas auf die Tradition des Neujahresempfangs auf dem Kirchplatz. (wpet)

