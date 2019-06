vor 1 Min.

Geschirrmobil runderneuert

Wer es bei der Stadt ausleihen kann

Das Geschirrmobil der Stadt Günzburg hat eine Runderneuerung hinter sich. Rechtzeitig vor Beginn der „Festles-Saison“ wurde das Geschirrmobil mit neuer Spülmaschine ausgestattet und tritt gleichzeitig in neuem Outfit auf, berichtet die Stadtverwaltung in einer Pressemitteilung. Abfälle vermeiden beim Feste feiern – das war vor gut 25 Jahren schon ein Thema in Günzburg. Die Stadt konnte damals mithilfe der Sparkasse ein Geschirrmobil zur Ausleihe an Vereine und Privatleute anschaffen. Betreut vom Schützenverein Deffingen war die Spülmaschine allerdings zuletzt sehr reparaturanfällig und nicht besonders zuverlässig, wenn bei einem größeren Einsatz alles klappen sollte, heißt es aus dem Rathaus. Da der Anhänger noch bestens erhalten war, sprach sich der Stadtrat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2019 für die Anschaffung einer neuen Spülmaschine im vorhandenen Anhänger aus.

„Die Bewährungsprobe bestens bestanden“, lautet das Fazit von Initiator und Mitbetreuer Bürgermeister Anton Gollmitzer, als beim Maibaumaufstellen der Brauchtumsverein die „inoffizielle“ Einweihung vornehmen durfte. „Ein sinnvoller, aktueller, aber auch beständiger Beitrag zur Vermeidung von Einwegprodukten, der in unserer schnelllebigen und ressourcenverschwendenden Welt immens wichtig ist“, zeigt sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig begeistert vom neuen Gerät und Design. „Vereint. In Günzburg“ lautet der neue Aufdruck. Damit, so der OB, wolle die Stadt ein Zeichen setzen und aktiv den Kampf gegen die zunehmende Plastikflut aufnehmen. (zg)

unter www.guenzburg.de/bürger/umwelt/geschirrmobil. Ausleihtermine können vereinbart werden unter der Telefonnummer 08221/33667.

