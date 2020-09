vor 19 Min.

Gesundheitsamt des Kreises Günzburg gibt schlechtes Bild ab

Plus Das Gesundheitsamt hatte eigentlich Zeit, sich auf den Corona-Ernstfall vorzubereiten. Es läuft aber gar nicht rund in der Behörde.

Von Heike Schreiber

Das Gesundheitsamt am Landratsamt Günzburg gibt in diesen Tagen kein gutes Bild ab. Seit Monaten warnen Virologen, Spezialisten, Politiker davor, dass im Herbst mit sinkenden Temperaturen die Zahl der Corona-Fälle steigen wird, dass eine zweite Welle anrollt. Die Behörde hatte also ausreichend Zeit, sich darauf vorzubereiten, ein Konzept zu entwickeln, das im Notfall greift.

Doch kaum gibt es positive Covid-19-Fälle an drei Schulen und in einem Hort, scheint die Behörde an ihre Grenzen zu kommen. Innerhalb weniger Tage mehr als 180 Kinder und Erwachsene in Quarantäne schicken, informieren und testen zu müssen, hat es ohne Frage in sich. Die Mitarbeiter geben sicherlich ihr Bestes.

Allen muss aber doch längst klar gewesen sein, dass es nicht wie bisher bei Einzelfällen bleiben wird, sondern dass sich genau solche Kettenreaktionen häufen werden. Ein positiver Befund in einer Schule und zig Schüler und Lehrer sind betroffen. Eigentlich sollte die Behörde in dieser Situation dafür sorgen, dass die Betroffenen informiert sind, sich in ihrer Notlage nicht ganz alleine und unverstanden fühlen.

Betroffene werden ohne Informationen in Quarantäne geschickt

Das Gegenteil ist der Fall. Die Betroffenen werden in Quarantäne und ohne Information ins Ungewisse geschickt, manche erst mehr als 24 Stunden danach kontaktiert. Wer endlich einen Sachbearbeiter an der Strippe hat, fühlt sich nicht wirklich aufgeklärt. Widersprüchliche Aussagen oder unbefriedigende Antworten häufen sich. Wenn an den Teststationen falsche Namen auf den Listen stehen oder ganz fehlen, ist das Chaos perfekt und das Vertrauen in Behörden dahin.

Doch das ist ja erst der Anfang. Wenn es jetzt schon nicht rund läuft, wie wird es erst sein, wenn sich die Lage wirklich verschärft? Vom neuen Landrat würde man sich wünschen, dass er durchgreift, dass die Behörde effizienter arbeitet als in der Vergangenheit. Es muss dringend am Konzept nachjustiert werden, sonst wird der nächste Corona-Fall zur Katastrophe.

