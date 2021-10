Gerd Mannes schafft es gerade noch in den AfD-Landesvorstand

Plus Der Leipheimer AfD-Landtagsabgeordnete verliert die Wahl zum ersten Stellvertreter deutlich und kann nur knapp seine Position halten. Der Vorstand rückt weiter nach rechts.

Der Leipheimer Gerd Mannes ist das geblieben, was er war: einer der stellvertretenden Landesvorsitzenden der AfD in Bayern. Dennoch bedeuten die Neuwahlen beim Parteitag der rechtspopulistischen politischen Gruppierung eine Zäsur auch im Freistaat. Denn die Parteispitze rückt weiter nach rechts. Und der eher dem gemäßigten Spektrum zuzurechnende Mannes hat wie der alte Landesvorstand insgesamt eine kräftige Watschn von den Mitgliedern erhalten.