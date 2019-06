vor 6 Min.

Große Ehre für Waltraud Stricker

Ministerpräsident dankt für ihre Arbeit

Wie arm wäre der Landkreis Günzburg ohne das Ehrenamt? Ohne den Einsatz von Bürgern wie Waltraud Stricker aus Bubesheim, die sich seit den 1970er-Jahren als Mitglied der Kolpingfamilie Günzburg für andere Menschen einbringt. Landrat Hubert Hafner zitierte in seiner Laudatio Adolph Kolping: „Die Nöte der Zeit werden Euch lehren, was zu tun ist.“ Das sei auch das Lebensmotto der heute 73-Jährigen, die nicht müde wurde, soziale Missstände aufzuzeigen, Lösungen zu erarbeiten und diese auch umzusetzen. Gemeinschaft und Vernetzung waren dabei wichtige Grundpfeiler ihres Erfolgs.

Waltraud Stricker kümmerte sich Ende der 1970er-Jahre um junge Familien, betreute das Kindertheater und organisierte das Projekt „Offene Werkstatt“ zur Berufsorientierung für Mittelschüler.

Als Kolpingvorstand, Kassenvorstand und Kolpingpräses lag ihr der Verein sehr am Herzen. Gemeinsam mit ihrem Mann Werner trieb sie die Renovierung des Kolpinghauses maßgeblich voran. Dieser Initiative sei es zu verdanken, dass Kolping den Saal und das Wohngebäude in Eigenregie erfolgreich bewirtschaftet, sagte Hafner. Die wöchentliche Einladung zum gemeinsamen Mittagstisch für Senioren in den Kolpingsaal steht unter dem Motto „gemeinsam statt einsam“. Auch die Auwaldgrotte wird auf Strickers Wunsch von der Kolpingfamilie unterhalten.

In der Pfarrgemeinde Heilig Geist war Waltraud Stricker 16 Jahre lang aktiv. Dort lag ihr die Seniorenarbeit am Herzen. Der Seniorenkreis „Wir für uns“, der sich inzwischen über den gesamten Landkreis erstreckt, ist ihr zu verdanken. Viele tausend Stunden Hilfe wurden so für Senioren geleistet.

Waltraud Stricker dankte in aller Bescheidenheit für die Auszeichnung: „Ich sehe mich nur als Stellvertreterin für viele Ehrenamtliche. Nur gemeinsam können wir etwas erreichen.“

Es dankten weiter Stadtpfarrer Walter Däubler, Bauminister Hans Reichhart, Landtagsabgeordneter Alfred Sauter, Bürgermeister Walter Sauter und die Diözesanvorsitzende des Kolpingwerks Augsburg, Sonja Tomaschek. (bwz/zg)

