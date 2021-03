vor 12 Min.

Grüne und SPD im Kreis Günzburg fordern: Nüßlein soll Mandat sofort niederlegen

Der SPD-Kreisvorsitzende Achim Fißl nennt das Verhalten des langjährigen CSU-Bundestagsabgeordneten "völlig inakzeptabel". Scharfe Kritik auch an CSU-Kreischef Alfred Sauter.

In der vergangenen Woche war der Landkreis Günzburg wegen der Razzien im Wohnhaus des CSU-Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein in Münsterhausen und im CSU-Wahlkreisbüro in Günzburg praktisch täglich deutschlandweit in den Medien. Die Landkreis-CSU lässt aus Sicht der Grünen im Landkreis Günzburg allerdings jegliches Unrechtsbewusstsein vermissen, wie die Aussagen des CSU-Kreisvorsitzenden Alfred Sauter vom Samstag zeigten.

Während selbst Spitzenleute der Union wie Generalsekretär Paul Ziemiak die Vorgänge als „zutiefst unanständig“ bezeichnen, sieht der Landtagsabgeordnete und CSU-Kreischef Sauter anscheinend kein Problem in dem Maskendeal, in den er nach Recherche unserer Redaktion auch selbst verwickelt ist, schreiben die Grünen im Landkreis Günzburg in einer Mitteilung.

Schweizer spricht von "moralischer Bankrotterklärung"

Sie fordern jetzt, sofort reinen Tisch zu machen: „Abgesehen von den laufenden strafrechtlichen Ermittlungen mit den Vorwürfen der Steuerhinterziehung und von Korruption hat Georg Nüßlein in seinem Statement überhaupt nicht bestritten, mitten in der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg unfassbare 660.000 Euro für die Vermittlung von Schutzmasken bekommen zu haben. Das ist eine moralische Bankrotterklärung“, so Kurt Schweizer, Grünen-Fraktionssprecher im Kreistag.

Der Günzburger CSU-Kreisvorsitzende und langjährige Landtagsabgeordnete Alfred Sauter (München). Bild: Peter Bauer

Genauso wenig können die Grünen nachvollziehen, wie der ebenfalls involvierte Sauter mit der Öffentlichkeit umgeht. So fragt sich Schweizer, wie es sein kann, dass in der Online-Ausgabe unserer Zeitung vom 25. Februar zu lesen ist, dass Alfred Sauter nach eigener Aussage über die jüngsten Ereignisse aus den Medien erfahren habe, um wenige Tage später ebenfalls in unserer Zeitung lesen zu müssen, dass Sauter einräumt, er sei von Anfang an in den Sachverhalt involviert gewesen: „Ich bin in dieser Angelegenheit vom ersten Moment an als Anwalt tätig gewesen, habe die Kontaktdaten meiner Münchner Kanzlei verwendet, die Vertragsentwürfe von der Kanzlei aus gefaxt“, zitiert der Grünen-Politiker die am 2. März veröffentlichte Aussage des CSU-Landtagsabgeordneten und Rechtsanwalts. Das passt für Schweizer nicht zusammen. „Anscheinend wird hier versucht, die Öffentlichkeit für dumm zu verkaufen. Auch Sauter muss den Sachverhalt jetzt transparent aufklären“, ergänzt Philipp Beißbarth, Kreissprecher der Grünen.

Deisenhofer: Riesengroßer Schaden für das Ansehen der Politiker

Der Grünen-Landtagsabgeordnete Deisenhofer sagt: „Das Verhalten der wichtigsten Akteure der Landkreis-CSU hat einen riesengroßen Schaden für die Bekämpfung der Pandemie und für das Ansehen von uns Politikerinnen und Politiker insgesamt verursacht. Wenn das Vertrauen der Bevölkerung, das wichtigste Gut bei der Eindämmung der Pandemie, so leichtfertig verspielt wird, dann kann es nur eine Konsequenz geben: Die CSU muss jetzt reinen Tisch machen. Wir fordern daher Georg Nüßlein zur sofortigen Rückgabe seines Bundestagsmandats auf.“

Der Grünen-Landtagsabgeordneter Max Deisenhofer (Behlingen).

Die Kreis-SPD sieht das genauso. Der Kreisvorsitzende Achim Fißl empfindet die Vorgänge um Nüßlein als schockierend. Dass der CSU-Politiker aus dem Kreis Günzburg „persönliche Konsequenzen zieht, ist absolut notwendig. Allerdings reicht es nicht aus, dass Nüßlein das Bundestagsmandat bis September behält und erst dann auslaufen lässt. Vielmehr ist der sofortige Rücktritt unvermeidlich.

Der SPD-Kreisvorsitzende Achim Fißl (Krumbach). Bild: Bernhard Weizenegger

Weiter teilten die Sozialdemokraten am Sonntagabend mit: „Unabhängig davon, ob sich die strafrechtlichen Vorwürfe bestätigen, ist es völlig inakzeptabel, dass ein Abgeordneter aus der Notlage einer Pandemie für sich selbst finanzielle Vorteile in ungeahntem Ausmaß herausschlägt. Der Schaden für das Ansehen des Parlaments und für die Politik insgesamt ist bereits jetzt riesig.“ (zg)

