Günzburg

09.06.2021

Ansteckend trotz Impfung: Mitarbeiter der Kreisklinik Günzburg in Quarantäne

Plus Der Ärztliche Direktor ermahnt das Personal der Kreisklinik Günzburg, sich weiterhin an die Corona-Regeln zu halten. Ein positiv getesteter Kollege war bereits vollständig geimpft.

Von Christian Kirstges

Zur Frage nach Gründen für die vergleichsweise hohe Corona-Inzidenz im Landkreis Günzburg hatte das Landratsamt am 1. Juni auf Anfrage unserer Redaktion geantwortet, es gebe aktuell keine Covid-Ausbrüche etwa in Kliniken. Wie unsere Zeitung nun erfahren hat, informierte der Ärztliche Direktor an jenem Tag alle Mitarbeiter der Kreisklinik Günzburg in einem Schreiben, dass das Gesundheitsamt sechs Mitarbeiter unter Quarantäne gestellt habe. In einer Pause sei es beim Essen zu "ungeschützten Kontakten" mit einer infizierten Person gekommen - die geimpft war.

Themen folgen