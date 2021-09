Aquaplaning-Unfall auf der A8 bei Günzburg: Reifen waren abgefahren

Starker Regen, hohe Geschwindigkeit und abgefahrene Reifen sind eine schlechte Kombination. Das führte auf der A8 zu einem Aquaplaning-Unfall. Jetzt gibt es mehrere Anzeigen.

Mit abgefahrenen Reifen war ein junger Mann am Sonntagabend auf der A8 bei starkem Regen mit Mamas Benz zu schnell unterwegs. Das führte kurz nach 22 Uhr auf der Autobahn 8 zu einem Aquaplaning-Unfall.

Ein 19-jähriger Mann fuhr mit dem Mercedes E-Klasse seiner Mutter in Richtung München, als er kurz vor der Anschlussstelle Günzburg auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. Das Fahrzeug geriet ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Schutzplanke. Von dort prallte das Fahrzeug ab, schleuderte über alle drei Fahrstreifen und stieß gegen die Betongleitwand des Mitteltroges, ehe es auf dem Seitenstreifen zum Stehen kam.

Aquaplaning auf A8: Autofahrer blieb unverletzt

Der 19-jährige Fahrer war allein im Fahrzeug und blieb unverletzt. Laut seinen Angaben fuhr er etwa 130 km/h, was laut Autobahnpolizei bei den Wetterverhältnissen auch in Kombination mit einem abgefahrenen Reifen zu schnell war. Bei der Unfallaufnahme stellen die Beamten fest, dass der rechte hintere Reifen nur noch eine Profiltiefe von etwa einem Millimeter aufweist. An dem Mercedes entstand ein Schaden von etwa 7500 Euro.

Zudem wurden noch fünf Felder Schutzplanke beschädigt, die weitere 1800 Euro kosten. Der Fahrer bekommt eine Anzeige wegen nicht angepasster Geschwindigkeit und wegen des abgefahrenen Reifens. Die Fahrzeughalterin erhält ebenfalls einen Bußgeldbescheid wegen des abgefahrenen Reifens. (AZ)