Auto fliegt bei Nornheim aus der Kurve und überschlägt sich

Zwischen Nornheim und Harthausen verunglückt ein 18-jähriger Autofahrer. Er und sein 16-jähriger Mitfahrer werden dabei leicht verletzt.

Unachtsamkeit führte nach Polizeiangaben am frühen Mittwochabend zu einem Verkehrsunfall an der Stadtgrenze von Günzburg. Ein 18-Jähriger war mit seinem Auto auf der Ortsverbindungsstraße vom Günzburger Stadtteil Nornheim in Richtung Harthausen unterwegs. In einer Rechtskurve kam er mit seinem Fahrzeug von der Fahrbahn ab.

Unfall: Fahrzeug überschlägt sich bei Nornheim und landet in einem Feld

Der Wagen überschlug sich und kam anschließend rechts neben der Fahrbahn in einem angrenzenden Feld zum Stillstand. Der Autofahrer sowie sein 16-jähriger Mitfahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 5000 Euro. (AZ)