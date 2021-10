B16: Autofahrer rettet einem Tier das Leben und fährt stattdessen in Verkehrsschild

Das Leben eines Tiers, das auf der B16 bei Günzburg über die Straße lief, war einem 23-Jährigen wichtiger als der Sachschaden, den er mit dem Ausweichmanöver in Kauf nahm.

Die Tierliebe siegte bei einem 23-jährigen Autofahrer, der am Freitagnacht gegen 23.30 Uhr auf der B16 von Günzburg in Fahrtrichtung Dillingen unterwegs war. Nach Polizeiangaben sprang ihm in der Dunkelheit plötzlich ein Tier vor das Fahrzeug, das wohl die Fahrbahn der Bundesstraße überqueren wollte. Der 23-Jährige wich diesem aus, kam mit seinem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und touchierte ein Straßenschild. Das Schild brach durch den Zusammenstoß ab. Das Auto wurde ebenfalls beschädigt und musste abgeschleppt werden. Fahrer und Tier blieben unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 5000 Euro. (AZ)