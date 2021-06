Bagger beschädigt in Günzburg Brücke über die Bundesstraße 16

Kaum vorstellbar, dass der Fahrer eines Tiefladers nicht bemerkt hatte, dass seine Ladung zu hoch für eine Unterführung in Günzburg war. Die Polizei sucht nach ihm.

Lastwagenfahrer wissen genau, wie hoch ihr Gefährt ist, das sie gerade lenken. Doch am Montagnachmittag hatte der Fahrer eines Tieflader-Gespanns die Höhe seines aufgeladenen Baggers wohl unterschätzt. Als er auf der Bundesstraße 16 unter der Brücke nahe des Legolands durchfuhr, streifte ein Teil des Baggers die Unterseite des Bauwerks. Kleinere Betonbrocken brachen aus und verteilten sich auf der Straße.

Hydrauliköl läuft auf B16 bei Günzburg aus

Der Verursacher blieb laut Polizei nicht stehen und fuhr weiter in Richtung Günzburg. Der aufgeladene Bagger dürfte nicht unerheblich beschädigt sein, da Hydrauliköl an der Unfallstelle festgestellt werden konnte. Die Unfallzeit dürfte gegen 16.30 Uhr gewesen sein. Der Schaden an der Brücke hat vermutlich keine Auswirkungen auf die Statik, die Schadenshöhe muss von Mitarbeitern des Staatlichen Bauamts noch festgestellt werden. Hinweise zum Tieflader-Gespann nimmt die Autobahnpolizei Günzburg unter Telefon 08221/919311 entgegen. (AZ)

