Belastungszeuge kommt nicht zu Prozess gegen mutmaßlichen Drogendealer

Plus Warum die Verhandlung gegen einen 43-Jährigen beim Landgericht in Memmingen geplatzt ist und wieder neu aufgerollt werden muss.

Nach mehreren vergeblichen Anläufen ist der Berufungsprozess gegen einen mutmaßlichen Drogendealer aus dem Landkreis Günzburg geplatzt. Das hatte mehrere Gründe. Der wichtigste Belastungszeuge der Staatsanwaltschaft glänzte durch Abwesenheit und der Angeklagte ist schwer erkrankt.