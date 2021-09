Betrunkener Autofahrer verletzt Motorradfahrer in Günzburg

Verursacher hatte auch keinen Führerschein. Polizei nimmt zwei Blutproben. Zum Zeitpunkt des Unfalls soll der Mann etwa drei Promille Alkohol im Blut gehabt haben.

Ein 34-jähriger Mann war am Samstagnachmittag mit seinem Auto auf der Straße von Günzburg in Richtung Burgau unterwegs. Als er nach links in die St.-Erhart-Straße abbiegen wollte, übersah er einen entgegenkommenden 69-jährigen Motorradfahrer, der nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnte. Dieser fuhr frontal in die hintere rechte Seite des Autos. Dabei stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Der Unfallverursacher setzte die Fahrt trotz des gestürzten Motorradfahrers fort.

Die Polizei traf ihn allerdings kurz danach in seiner Wohnung an. Hierbei wurde nicht nur festgestellt, dass der Mann erheblich alkoholisiert war, etwa drei Promille, sondern zudem nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist. Neben den leichten Verletzungen des Motorradfahrers, der mittels eines Rettungswagens ins Krankenhaus gebracht wurde, entstand ein Sachschaden, so die Polizei, von etwa 15.000 Euro.

Eine lange Liste der Verstöße

Bei dem Betrunkenen wurden zwei Blutentnahmen veranlasst, durch die sich zurück rechnen lässt, wie stark er zum Unfallzeitpunkt alkoholisiert war. Den Mann erwarten nun Anzeigen wegen Gefährdung des Straßenverkehrs aufgrund seines Alkoholkonsums, wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Verkehrsunfallflucht und fahrlässiger Körperverletzung. (AZ)