Breites Bündnis arbeitet am Leitbild für Klimaschutz in Günzburg

Die Stadt Günzburg will ein Leitbild für Klimaschutz erarbeiten. Darüber hat der erweiterte Klimabeirat engagiert und konstruktiv diskutiert.

Der erweiterte Klimabeirat der Stadt Günzburg spiegelt eine große Bandbreite gesellschaftlicher Gruppierungen wieder. Mit dabei sind Vertreter von Fridays for Future, die Wirtschaftsvereinigung, die Industrie- und Handelskammer, der Bund Naturschutz, der Seniorenbeirat, Vertreter aller im Stadtrat vertretenen Fraktionen sowie Mitglieder der Stadtverwaltung. Vertreter der Stadtbau Günzburg, der Stadtwerke sowie die Energieversorger Erdgas Schwaben und LEW runden das etwa 30-köpfige Team ab. Begleitet wird die Stadt Günzburg auf dem Weg zum Leitbild – wie bereits berichtet – vom Energie- und Umweltzentrum Allgäu (Eza).

Gestartet wurde das Treffen mit einer Einführung von Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. Er betonte, dass Klimaschutz und Klimawandelanpassung eine der wichtigsten Herausforderungen der nächsten Jahre und Jahrzehnte sein werden und er wies auf das bekannte Motto „global denken – lokal handeln“ hin.

Günzburg: Was ist wichtig beim Leitbild für den Klimaschutz?

Im ersten Schritt hatten alle Teilnehmer des virtuellen Treffens die Gelegenheit, sich vorzustellen und kurz darzulegen, was ihnen besonders an diesem Thema wichtig ist. Dies war die Vorbereitung auf die anschließende Diskussion des Klimaschutzleitbildes, welches den Titel trägt: „Klimaschutz. Für uns. In Günzburg. – Gut Leben. In Günzburg“.

Das Klimaschutzleitbild wird aus einer Grundsatzerklärung und einer Übersicht über relevante Handlungsfelder im Klimaschutz bestehen. Nach Verabschiedung durch den erweiterten Klimabeirat wird das Papier voraussichtlich im Herbst dem Stadtrat zum Beschluss vorgelegt. Danach geht es an die Definition von konkreten Zielen. „Mit der Erarbeitung sowie der anschließenden Umsetzung dieser Ziele beginnt die Arbeit erst richtig“, sagt Oberbürgermeister Jauernig. (AZ)

