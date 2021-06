Bruder Baderbas schenkt den Politikern dieses Mal in Günzburg ordentlich ein

Normalerweise tritt er beim Derblecken in Burgau auf. Doch was ist schon normal in diesen Zeiten. Deshalb betritt er am 26. Juni eine andere Bühne - zugunsten der Kartei der Not.

Selbstverständlich baut Bruder Baderbas am nächsten Samstag auf Petrus. Schließlich wendet er sich zum ersten Mal in Günzburg auf dem Gelände der Radbrauerei im Industriegebiet Donauried unter freiem Himmel am 26. Juni an sein Publikum (Beginn 20 Uhr, Einlass 18 Uhr). Bisher hat er beim Starkbierfest der Günzburger Zeitung stets in der Burgauer Kapuziner-Halle sein Wort erhoben und mit seiner Rede die Gäste zum Lachen und zum Nachdenken gebracht. Das war im vergangenen Jahr eine Woche vor den Kommunalwahlen noch möglich - die letzte Großveranstaltung im Landkreis Günzburg. Doch dann zog Corona übers Land - mit all den bekannten Einschränkungen und Herausforderungen, die bis heute anhalten.

Im Frühjahr hat es keine Chance gegeben, am angestammten Ort zum Starkbierfest zusammenzukommen. Um keine Zwangspause einlegen zu müssen, hat der wortgewandte Mönch daher die Einladung gerne angenommen, kurz vor der Halbzeit des Günzburger Biergartenkinos von Georg Bucher (Radbrauerei) und Wolfgang Christ (BiiGZ) noch einen ganz anderen Akzent auf dem Freigelände der Brauerei zu setzen. Kommenden Samstag steht also kein Kinofilm und keine Übertragung eines Fußballspiels im Mittelpunkt, sondern der Auftritt von Bruder Baderbas. Eine Fastenpredigt wird er schon deshalb nicht halten, weil die Fastenzeit längst vorüber ist. Das wird ihn freilich nicht davon abhalten, den Politikern verbal richtig einzuschenken. Bundes- wie Landtagsabgeordnete aus der Region, aber auch verschiedene Bürgermeister und Vertreter der Wirtschaft haben ihr Kommen zugesagt.

Ein besonderes Bier der Günzburger Radbrauerei zu einem besonderen Anlass

Dem Anlass gemäß wird die Radbrauerei an diesem Abend ein besonderes Bier ausschenken. Das erste Fass wird traditionell angestochen - diesmal vom Günzburger Brauereichef Bucher und dem Schirmherrn des Abends, Landrat Hans Reichhart. Vermutlich befindet sich der Kreischef ähnlich wie seinerzeit Münchens Oberbürgermeister Christian Ude vor dem Oktoberfest im "Trainingslager", um mit möglichst wenigen Schlägen das Bierfass anzuzapfen.

"Schirmherr" ist das richtige Stichwort. Denn sollte es an diesem Abend wirklich zu stark regnen, wird das "Derblecka 2021" auf einen Ausweichtag (der darauffolgende Sonntag oder Dienstag, abhängig vom Spieltermin der deutschen Nationalmannschaft) verlegt. Die Veranstalter treffen am 26. Juni selbst die Entscheidung bis 16 Uhr. Eine mögliche Verschiebung wird ab diesem Zeitpunkt sowohl online als auch per Facebook auf den Seiten der Günzburger Zeitung bekanntgegeben - und auch auf der Webseite www.biergartenkino-gz.de und den Social-Media-Kanälen von Brauerei und Kino.

Wer zuerst reserviert, bekommt die besten Plätze

Baderbas freut sich darauf, "dass erstmals mehr Gäste die Möglichkeit haben, beim Derblecken dabei zu sein, weil es einfach mehr Plätze gibt". Es gilt aber das Prinzip: Wer zuerst reserviert, hat die besten Aussichten auf einen Top-Platz. Online können ganze Tische geordert werden - über die Seiten www.biergartenkino-gz.de oder www.guenzburger-weizen.de/shop. Mit der Reservierung erwirbt man für einen Preis von 75 Euro zugleich bis zu acht Tickets. Wer keinen Tisch für sich haben, sondern einzelne Tickets erwerben will, kann das an der Abendkasse tun. Der Preis pro Eintrittskarte beträgt 15 Euro. Mit dem Reinerlös des Samstagabends wird die Kartei der Not, das Hilfswerk der Augsburger Allgemeinen, unterstützt. Der Gegenwert ist eine eigens konzipierte Veranstaltung, die es so kein zweites Mal in der Region gibt.

Auch die Stadtkapelle Günzburg ist dabei

Passend zur Fußball-Europameisterschaft verspricht der Festredner: "Ich werde ein unfehlbares EM-Orakel mitbringen." Wer nun an Krake Paul denkt, soll angeblich nicht ganz falsch liegen. Außerdem nimmt Bruder Baderbas Bezug auf eine mögliche Bewerbung Günzburgs für die Landesgartenschau: "Ich habe tolle Bepflanzungsvorschläge für die Stadt Günzburg im Gepäck, die eine Teilnahme an der Landesgartenschau fast unausweichlich machen", sagt er und fügt hinzu: "Sollte dies nicht zum Tragen kommen, wäre Günzburg prädestiniert für eine Landeskindergartenschau. Mehr will ich an dieser Stelle aber nicht verraten, außer vielleicht noch, dass die anderen Städte und Gemeinden in der Region, zum Beispiel mein Heimatort Burgau, das kulturelle Zentrum Mitteleuropas also, und natürlich das eine oder andere Affärchen mehr Stoff bieten, als man in einer Rede verarbeiten kann. Deswegen: Kommet zuhauf, auch die Stadtkapelle Günzburg spielt auf!"