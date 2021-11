Günzburg

vor 54 Min.

Das Legoland Günzburg bekommt einen neuen Themenbereich

Der Freizeitpark Legoland Deutschland in Günzburg erweitert seinen Erlebnisbereich 2023 mit einem neuen Themenbereich, der an das Land der Pharaonen angrenzen wird.

Plus Der Erlebnisbereich im Freizeitpark Legoland Deutschland in Günzburg wächst weiter: Einen zweistelligen Millionenbetrag will die Muttergesellschaft in einen neuen Themenbereich für 2023 investieren.

Von Bernhard Weizenegger

Als Manuela Stone im Mai 2019 die neue Geschäftsführung des Legoland Deutschland Resorts in Günzburg übernahm, schloss der Freizeitpark mit dem erfolgreichsten Geschäftsjahr seit 2002 ab. Dann kam die Corona-Krise und damit verbunden zwei harte Jahre, in denen sich die Chefin als gute Krisenmanagerin bewährte. So gut, dass die britische Muttergesellschaft Merlin Entertainments 14 Millionen Euro für die derzeit planmäßig laufende Erweiterung des Feriendorfs investierte. Nun folgt ein weiterer Vertrauensbeweis: Merlin will einen weiteren zweistelligen Millionenbetrag für einen neuen Themenbereich investieren, der in der Saison 2023 eröffnet wird.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen