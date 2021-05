Günzburg

12:30 Uhr

Das sind die Lieblingsbäume der Günzburger

Um Bäume in den Mittelpunkt zu rücken, sucht der Bund Naturschutz die Lieblingsbäume der Günzburger. Was Heidrun Abel an "ihrer" Rosskastanie so schätzt.

Von Michael Lindner

Auf einen Baum zu klettern hat vermutlich jeder als Kind mindestens einmal gemacht. Das Gefühl, die Welt mit seinen kleinen Kinderaugen plötzlich von oben zu sehen, ist unbeschreiblich. Weniger lustig wurde es, wenn man wieder nach unten klettern musste und bemerkte, wie hoch man eigentlich ist. Einige erinnern sich vielleicht an ihr erstes Baumhaus, welches sie mit Papas und Opas Hilfe mühsam errichtet haben. Und andere wiederum finden einen speziellen Baum einfach nur schön. Heidrun Abel vom Bund Naturschutz hat einen solchen Lieblingsbaum in Günzburg - und sucht nun nach weiteren Lieblingsbäumen der Günzburger Menschen. Es ist eine riesige Rosskastanie, die an der Ecke Wasserburger Straße/Altvaterstraße steht. Aus dem Umfang des Stammes lässt sich das Alter abschätzen. Bei etwa zwei Metern dürften es um die 100 Jahre sein. Für Abel ist diese spezielle Kastanie ein Ruhepol, ein richtiger Schatz, wie sie sagt. Ein Ort, an dem sie jeden Tag auf dem Weg zur beziehungsweise von der Arbeit mit dem Fahrrad vorbeikommt. Und sich jedes mal freut, einen solchen alten Baum mitten im Wohngebiet zu sehen. Bäume sollen in Günzburg erhalten bleiben Denn diese Königsgewächse - so bezeichnet Abel Bäume im Allgemeinen - werden immer weniger. Seitdem sie in der Günzburger Unterstadt wohnt, wurden ihrer Erinnerung nach um die 20 alte Bäume gefällt. "Bäume stören oft bei Bauprojekten und werden deswegen gefällt. Ich wünsche mir, dass es vorher Überlegungen gibt, um zumindest einen Teil der Bäume erhalten zu können", sagt Abel. Stadträtin Jutta Reiter (GBL/Grüne) engagiert sich ebenfalls im Bund Naturschutz und stimmt ihr zu. Ersatzpflanzungen seien nur in begrenztem Maße eine Alternative. "Für eine 100-jährige Buche müsste man 2000 junge Buchen pflanzen", sagt Reiter und unterstreicht damit die hohe ökologische Bedeutung von alten Bäumen. Diese blühende Rosskastanie im Wasserburger Weg 8 in Günzburg ist der Lieblingsbaum von Heidrun Abel. Foto: Bernhard Weizenegger Die Aufgaben sind vielfältig: Bäume sind Klimaschützer, Lärmschlucker, Staubfilter und Lebensraum für Vögel, Insekten oder Eichhörnchen. Und auch wem die Natur scheinbar egal ist, der freut sich im Sommer über den kühlenden Schattenspender. Oder im Biergarten, während man seine Brotzeit und sein Kaltgetränk genießt, während man von Kastanienbäumen umgeben ist. Um Bäume wieder mehr ins Bewusstsein der Menschen zu rücken, hat sich die Günzburger Ortsgruppe des Bundes Naturschutz etwas ausgedacht: Sie sucht die Lieblingsbäume der Günzburger in der Stadt. Wie man mitmachen kann? Ganz einfach: Machen Sie ein Foto von ihrem Lieblingsbaum und mailen Sie dieses an den Bund Naturschutz in Günzburg. Die Adresse lautet: guenzburg@bund-naturschutz.de. Schreiben Sie dazu, wo der in Ihren Augen schönste, liebenswerteste, interessanteste Baum Günzburgs steht oder welche Geschichte Sie mit Ihrem Lieblingsbaum verbinden. Lesen Sie dazu auch: Wohnprojekt rund um denkmalgeschützte Villa in Günzburg: Alte Bäume sollen nicht weichen

