Drei Lastwagen krachen auf der A8 zusammen: Zwei Fahrer leicht verletzt

Auf der A8 zwischen Günzburg und Leipheim sind drei Lastwagen aufeinander gefahren. Zwei der Fahrer wurden leicht verletzt. Die Unfallstelle ist wieder geräumt.

Am Montagmittag um kurz vor 12 Uhr kam es bei Leipheim zu dem Auffahrunfall mit drei Lastwagen. Im Bereich der Anschlussstelle Leipheim, in Fahrtrichtung Stuttgart, war es der Polizei zufolge wegen der dortigen Baustelle zu stockendem Verkehr gekommen. Der Fahrer eines Sattelzugs musste deshalb auf dem rechten der drei Fahrstreifen verkehrsbedingt abbremsen. Dahinter fuhr ein 58-Jähriger, ebenfalls am Steuer eines Sattelzugs. Er erkannte das Bremsmanöver des Vordermanns offensichtlich zu spät und konnte einen Frontalaufprall nicht mehr vermeiden. Auch ein weiterer Fahrer eines Lastwagens erkannte die Situation zu spät und fuhr hinten auf.

Unfall auf der A8 sorgte für kilometerlangen Stau

Der 58-Jährige und der Fahrer des ersten Sattelzugs verletzten sich dabei leicht und wurden in ein Krankenhaus gebracht. Der Sattelzug des 58-Jährigen sowie der Lastwagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten von der Autobahn geschleppt werden.



Neben der Autobahnpolizei war die Feuerwehr aus Günzburg an der Unfallstelle im Einsatz. Während der Unfallaufnahme war der rechte und der mittlere Fahrstreifen gesperrt. Der Verkehr staute sich laut Polizei etwa fünf Kilometer zurück. Kurz nach 14 Uhr war die Autobahn in Fahrtrichtung Stuttgart wieder geräumt und störungsfrei befahrbar. (AZ)

