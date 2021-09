Fahrbahn- und Brückensanierung der B16 nördlich von Günzburg dauern an

Aufgrund von Lieferengpässen und anderer Probleme im Bereich des Bauwerks über die Flutmulde verzögern sich die Bauarbeiten auf der B16 um rund zwei Wochen.

Die Erneuerung der Fahrbahndecke von der Riedstraße in Richtung Dillingen in Günzburg ist planmäßig fertiggestellt worden. Dieser Streckenbereich ist bereits seit einigen Wochen wieder befahrbar. Ab Abend des Montags, 27. September, wird nun der Bereich zwischen Lochfelbenstraße und Riedstraße für den Verkehr freigegeben.

Die Sperrung zwischen dem Kreisverkehr Siemensstraße und der Einmündung Lochfelbenstraße dauert allerdings noch etwa zwei Wochen an. Grund für die Verzögerungen sind nach Angaben des Staatlichen Bauamts in Krumbach Lieferschwierigkeiten bei den Stahlbauteilen der Brückendurchlässe. Zudem seien Mitarbeiter eines Subunternehmers in Corona-Quarantäne gewesen und verstärkte Grundwasserprobleme durch vermehrte Regenfälle in diesem Jahr hätten ebenfalls Probleme bereitet.

"Es werden alle Anstrengungen unternommen, den voraussichtlichen Fertigstellungstermin am 15. Oktober zu unterbieten", heißt es in der Mitteilung. (AZ)