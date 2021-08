Fahrrad am Günzburger Bahnhof geklaut

Obwohl der Eigentümer sein Rad am Günzburger Bahnhof abgeschlossen hatte, wurde es gestohlen. Der oder die Täter nahmen sogar das Kettenschloss mit.

Ein Mountainbike der Marke „Cube“ in den Farben Weiß/Rot/Schwarz wurde in der Zeit zwischen 05.50 Uhr und 15.25 Uhr am Fahrradabstellplatz des Bahnhofes entwendet. Der 43-jährige Eigentümer hatte das Fahrrad laut Polizei gesichert, indem er das Vorderrad und den Rahmen, mit dem Gestänge, durch ein Kettenschloss verbunden hatte. Das Schloss wurde ebenfalls durch den unbekannten Täter gestohlen. Der Schaden beträgt insgesamt etwa 500 Euro. (AZ)