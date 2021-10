Günzburg

vor 33 Min.

Fahrräder stehen am Bahnhof Günzburg bald sicherer

Plus Günzburger Stadtrat verabschiedet die Preise für die Nutzung der sicheren Radparkplätze an der Küchle-Mauer. Er beschäftigt sich auch mit Verkehrsüberwachung.

Von Michael Lindner

Die Zahl der Fahrraddiebstähle am Bahnhof in Günzburg hat dieses Jahr drastisch zugenommen. Allein in den ersten acht Monaten des Jahres wurden 20 Diebstähle von abgesperrten Rädern bei der Polizei angezeigt - und damit doppelt so viele wie sonst in einem ganzen Jahr. Eine Statistik über die Zahl der geklauten Räder, die nicht abgesperrt waren, gibt es nicht. Damit die Zahl der gestohlenen Fahrräder zurückgeht, hat die Stadt Günzburg eine Idee. Sie errichtet in unmittelbarer Nähe des Bahnhofs an der Küchle-Mauer zwei Sammelschließanlagen für insgesamt 48 Fahrräder. In der jüngsten Stadtratssitzung wurde nun die Preisgestaltung einstimmig beschlossen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen