Für 14 Millionen Euro: Im Legoland Günzburg entsteht ein "Ninjago"-Bereich

Die Ninjas halten Einzug ins Legoland Günzburg, das modernisiert und erweitert wird. Jetzt können die neuen Unterkünfte gebucht werden. Wie sich das auswirkt.

Unsere Redaktion hatte bereits im Juli darüber berichtet, dass vier neue Gebäude mit knapp 300 Betten im Legoland-Feriendorf entstehen. Jetzt teilt der Freizeitpark mit, um welches Thema es in den Unterkünften geht: Die Besucher können künftig bei den Ninjas übernachten.

Lloyd, Nya, Meister Wu und Co. haben in Günzburg bereits ihren eigenen Themenbereich. Nun laden die Ninjago-Helden von Lego ihre Gäste auch zum Übernachten ein: Pfingsten 2022 eröffnet im Feriendorf des Familien-Resorts das Ninjago-Quartier. In den 72 Familienzimmern der neuen Unterkunft finden bis zu 288 Gäste ihren Schlafplatz.

Legoland-Übernachtungen in Günzburg für 2022 sind ab sofort buchbar

Allein für den Übernachtungsbereich investiert damit die britische Muttergesellschaft Merlin Entertainments insgesamt über 14 Millionen Euro in den Legoland-Standort Günzburg. Diese Summe dient dem Neubau und umfasst außerdem die komplette energetische Sanierung von 36 weiteren Themenhäusern im Feriendorf. Neben den drei Burgen, dem 2018 eröffneten Pirateninsel-Hotel, Themenzimmern und Campingfässern erweitern die neuen Unterkünfte das Resort um ein weiteres Übernachtungsangebot, welches aus Sicht der Freizeitpark-Verantwortlichen nicht nur Ninja-Fans begeistern wird. Die Übernachtungen für die Saison 2022 sind ab dem 2. November (16 Uhr) buchbar.

Zum 20-jährigen Jubiläum macht sich das Legoland Deutschland Resort im nächsten Jahr damit selbst ein Geschenk: Die farbenprächtige, asiatisch anmutende Unterkunft direkt hinter der zentralen Rezeption wird, so der Wunsch des Managements, in Zukunft Dreh- und Angelpunkt für kleine und große Ninjago-Fans.

Ninjago-Bereich: 27 Quadratmeter groß sind die neuen Familienzimmer

Jedes der 27 Quadratmeter großen Familienzimmer verfügt über ein Hauptschlafzimmer mit Kingsize-Bett, ein separates Kinderschlafzimmer mit Etagenbett und ein Badezimmer im entsprechenden Design. Private Terrassen beziehungsweise im ersten Stock private Balkone laden die Eltern zum gemütlichen Tages-Ausklang ein, während die Kinder in Sichtweite auf Spielgeräten toben können. Kulinarisch können die Gäste auf Wunsch in einem der vier Restaurants des Feriendorfs essen.

Für den Neubau der Unterkünfte werden zwölf bestehende Themenhäuser im Piraten-Look weichen. 36 weitere Ritter-, Abenteurer- und Rennfahrer-Themenhäuser, welche wie die Piraten-Häuser 2008 zur Eröffnung des Feriendorfs errichtet wurden, werden im Zuge der Baumaßnahmen grundlegend energetisch saniert und stehen ab Saisonstart 2022 den Gästen aus nah und fern wieder zur Verfügung.

Legoland-Geschäftsführerin Stone ist über das Signal der Merlin-Gruppe erfreut

Legoland-Geschäftsführerin Manuela Stone freut sich über die zweistellige Millionen-Investition der Merlin-Gruppe: „Es ist ein Vertrauensbeweis unserer Muttergesellschaft in unseren Standort in Günzburg und zeigt, wie erfolgreich wir auch in den Krisenjahren hier an unserem Standort mit unserem Team gearbeitet haben. Ninjago ist ein Thema, das sich viele unserer Gäste gewünscht haben. Zahlreiche Befragungen haben ergeben, dass sich unsere Zielgruppe als schlüssige Fortsetzung des Ninjago-Themenbereichs im Park auch Übernachtungsmöglichkeiten rund um die mutigen Ninja-Helden wünscht. Wir freuen uns, in unserem Jubiläumsjahr diesem Wunsch nachkommen zu können und sehen die Thematisierung ebenfalls als passende Erweiterung aus dem Lego-Universum an.“

Legoland geht in die Saisonverlängerung 1 / 1 Zurück Vorwärts Wer nicht bis nächstes Jahr warten kann, um seine Ninjago-Helden live zu treffen, für den kommt die Saisonverlängerung des Legoland Resorts genau richtig. Während der Herbstferien können bis 7. November die Attraktionen des Familien-Freizeitparks inklusive Feriendorf noch täglich erobert werden. Danach geht die Saison ab 11. November immer von Donnerstag bis Sonntag weiter. Das große Finale mit einem Abschluss-Feuerwerk wird am 28. November gefeiert. (AZ)

Das Quartier wird von regionalen Firmen im KfW40-Standard erbaut, die feierliche Eröffnung ist zu den Pfingstferien im Juni 2022 geplant. Mit Start der neuen Unterkunft und dem Wegfall von zwölf Themenhäusern steigen die Übernachtungsmöglichkeiten im Feriendorf zum 20-jährigen Jubiläum um neun Prozent auf 2176 Gäste pro Nacht an. Der Campingplatz bietet zudem Raum für weitere rund 660 Personen, was einer Gesamtkapazität des Feriendorfs von 2836 Gästen entspricht.

Info: Übernachtungen im NINJAGO Quartier und im restlichen Feriendorf sind unter dem Link www.LEGOLAND.de/NINJAGO-2022 buchbar. (AZ)