Günzburg

18:45 Uhr

Gerhard Polt und die Well-Brüder frotzeln gemeinsam über alles und jeden

Volles Haus und eine gigantische Stimmung herrschten im Forum am Hofgarten beim Auftritt der Well-Brüder Christoph, Karl und Michael Well zusammen mit Gerhard Polt.

Plus Kabarettist Gerhard Polt gibt in Günzburg mit den Well-Brüdern ein Gastspiel im vollen Forum. Seine Scharfzüngigkeit und die Virtuosität der Musiker begeistern.

Von Sandra Kraus

Ja, so ein Glück, dass die Volkshochschule Günzburg zu ihrem 75. Geburtstag Gerhard Polt und die Well-Brüder eingeladen hatte in das Forum am Hofgarten. Und ja, der Abend konnte stattfinden, die FFP2-Masken, die jeder durchgängig tragen musste, taten der guten Stimmung keinen Abbruch. Wer im Publikum die Firma „Rupp Rohre Rohrbach“, deren viele R´s der Stofferl Well so unglaublich rollen kann, noch nicht kannte, lernte sie gleich im ersten Gstanzl von Stofferl, Michael und Karli Well kennen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .