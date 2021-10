Günzburg

12:00 Uhr

Günzburg könnte bald ein neues Museum haben

Das Günzburger Heimatmuseum ist in einem historischen Gebäude beheimatet - aber in keinem zeitgemäßen.

Plus Warum der Mitgliedsbeitrag des Historischen Vereins Günzburg unbedingt angehoben werden musste und welche neuen Objekte das Museum bekommen hat.

Von Walter Kaiser

So was nennt man wohl Tradition. Bei der Gründung des Historischen Vereins Günzburg im Jahre 1904 war der Mitgliedsbeitrag auf zwei Mark festgelegt worden. Seitdem hatte sich in dieser Hinsicht nicht viel getan. Nur, dass der Mitgliedsbeitrag bis zuletzt bei zwei Euro lag – wohlgemerkt pro Jahr. Bei der jüngsten Mitgliederversammlung wurde nach fast 120 Jahren mit der Tradition gebrochen. Einstimmig wurde eine Erhöhung des Jahresbeitrags auf zwölf Euro beschlossen. Wegen Corona waren öffentliche Veranstaltungen von Verein und Heimatmuseum zuletzt kaum möglich, dafür habe sich hinter den Kulissen einiges getan, wie der Vereinsvorsitzende Stefan Baisch und Museumsmitarbeiterin Julya Berzen berichteten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen