Günzburg startet den Kultursommer "light" am Donnerstag

Vom 24. Juni bis 12. September ist nach langer Corona-Pause wieder Kultur in Günzburg angesagt. Das Format hat die Stadt etwas verkleinert.

In den nächsten drei Monaten finden unter freiem Himmel zahlreiche Einzelveranstaltungen in kleinem Format statt. Auf Günzburgs schönsten Plätzen präsentieren sich regionale und überregionale Künstler und Musikgruppen.

"Endlich wieder an lauen Sommerabenden das gastronomische Angebot auf unserem schönen Marktplatz genießen und dabei Musik lauschen", freut sich Oberbürgermeister Gerhard Jauernig. "Für die Kultur geht glücklicherweise langsam ein Jahr des Stillstandes vorbei." Mit dem Kultursommer "light" möchte die Stadt laut Gerhard Jauernig einen entscheidenden kommunalen Beitrag leisten, um die Aufenthaltsqualität in der Innenstadt zu verbessern und die Kaufkraft in Einzelhandel und Gastronomie zu stärken. Gerade für den Einzelhandel und die Gastronomie sei es wichtig, dass das Leben in die Innenstadt zurückkehrt.

Städtische Musikschule hat einen Auftritt beim Sommerkonzert

"Der diesjährige Kultursommer hat wie im vergangenen Jahr Straßenmusikcharakter", sagt Kulturamtsleiterin Karin Scheuermann. In den nächsten Wochen stehen vornehmlich donnerstags und samstags Einzelmusiker, kleine Combos und Kapellen auf dem Programm. So umrahmen die "Blech(b)engel", der Musikverein Reisensburg oder der Musikverein Haldenwang-Hafenhofen den Cappuccino oder Frühschoppen am Samstagvormittag auf dem Marktplatz. Natürlich wird auch die städtische Musikschule beim Sommerkonzert ihr Können zeigen. Zum ersten Mal dabei sind die Skamusiker von "Dancing me & and the Ska Machine" aus München und die Gypsy-Jazz-Formation "Die Drahtzieher", die den Kultursommer am 24. Juni eröffnet. Ab 19.30 Uhr spielt die Gruppe auf dem Marktplatz.

Die beiden Gitarristen David Klüttig und Bobby Guttenbergers sowie Kolja Legde am Kontrabass lassen die musikalischen Traditionen des Gypsy-Jazz aufleben, der in den 1920er-Jahren entwickelt wurde und als der Erste in Europa entstandene Jazzstil gilt.

"In diesem Jahr wird es auch literarisch", verrät Karin Scheuermann. Am 17. Juli findet im Biergarten Soul Food am Forum am Hofgarten ein Poetry Slam statt. Der junge Ulmer Poetry Slammer Lukas Neuhäußer hat acht Sprachtalente eingeladen, die sich dem dichterischen Wettstreit mit eigenen Texten stellen werden. Zugesagt haben unter anderem Maron Fuchs aus Bamberg, die 2019 bayerische Vize- und fränkische Meisterin wurde, sowie Nik Salsflausen aus Esslingen, der bereits zwei Mal das Finale der internationalen deutschsprachigen Slam-Meisterschafen erreicht hat.

Mit einem Weinfest endet der Kultursommer im September

Für die kleinen Gäste spielt am 24. Juli im Dossenberger Hof das Theater Knuth das Stück Prinzessin Piparella und die 24 Ritter", das für Kinder ab drei Jahren geeignet ist.

Mit einem Weinfest auf dem Lannion Platz endet der Kultursommer Anfang September. Gurdev Daniel Singh, Inhaber des Restaurants Soul Food im Forum am Hofgarten, und Weinhändler Robert Hopperdietzel organisieren die Weinstände mit Verkostungen und Rahmenprogramm.

"Ein genussvoller Abschluss", so der Oberbürgermeister, der sich bei allen Teilnehmenden für ihr Engagement bedankt. Sein Dank gelte auch den Förderern, insbesondere der Sparkasse Günzburg-Krumbach. Die Sponsoren hätten trotz der unsicheren Planungslage frühzeitig ihre Unterstützung zugesichert. (AZ)