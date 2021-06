Hakenkreuze und Spruch an Hauswand in Günzburg geschmiert

Eindeutig keine Kunst, sondern eine Straftat ist das Geschmiere, das Unbekannte an einer Hauswand in Günzburg hinterlassen haben. Die Polizei sucht Zeugen.

Vielleicht ist es den bislang unbekannten Tätern gar nicht bewusst, was sie da in Günzburg an einer Hauswand hinterlassen haben. Im Laufe des Donnerstags wurde eine Wand eines Wohnhauses in der Wörthstraße von bislang unbekannten Tätern mit Farbe besprüht.

Zwei Hakenkreuze und der Spruch „time is money“ waren erkennbar. Das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (wie dem Hakenkreuz) gilt als Straftat. Sie kann mit Geldstrafe oder mit Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Zeugen, die Angaben zur Tat machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)