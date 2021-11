Kleintransporter übersieht Auto: Fahrerin leicht verletzt

Beim Einscheren in den fließenden Verkehr in der Ichenhauser Straße missachtet der Fahrer eines Kleintransporters die Vorfahrt. Der Sachschaden ist nicht ohne.

Der Unfall ist am Dienstagvormittag in Günzburg passiert. Laut Polizei fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Kleintransporter in der Ichenhauser Straße vom Fahrbahnrand in den fließenden Verkehr ein. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines aus seiner Sicht von hinten herannahenden Autos einer 32-Jährigen.

Zwischen beiden Fahrzeugen kam es zum Zusammenstoß. Hierbei wurde die 32-Jährige leicht verletzt. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 8000 Euro, teilt die Polizei mit. (AZ)