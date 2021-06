Günzburg

17:37 Uhr

Klimaaktivisten besetzen Baum in Günzburg

Baumbesetzung in Günzburg nahe der DAV-Kletterwand: Grund sind Diskussionen, ob in der Stadt eine Baumschutzverordnung eingeführt werden soll.

Plus Zwei Studenten sind auf eine Kastanie nahe der DAV-Kletterwand gestiegen und wollen dort ausharren - notfalls auch über Nacht. Was der Grund für die Protestaktion ist.

Von Till Hofmann

Dass es Menschen wegen einer Stadtratssitzung auf die Bäume treibt, hat es in Günzburg so noch nicht gegeben. Bis Montag. Am Vormittag begannen junge Leute damit, eine Kastanie zu kapern. In ungefähr fünf Meter Höhe brachten sie eine Palette auf dem Baum an und befestigten ein Banner mit der Aufschrift "Baumschutz für unsere Zukunft - jetzt".

Themen folgen