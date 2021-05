Günzburg

Kritik an Neubau in Günzburg: Bauherr fühlt sich wie ein Verbrecher

Die Überdachungen der Balkone im zweiten Stock an diesem Mehrfamilienhaus am Wasserburger Weg (Blick von Südosten) wird vom Günzburger Bauausschuss kritisiert.

Plus Ein Mehrfamilienhaus in Günzburg sorgt für Diskussionen. Warum es Streit gibt und wie sich Bauherr und Architekt gegen die Kritik des Stadtrats wehren.

Von Michael Lindner

Mehr als drei Wochen ist es her, als sich der Günzburger Bauausschuss über ein neu gebautes Mehrfamilienhaus an der Ecke Wasserburger Weg/Königsberger Straße ärgerte. Denn das Gebäude sehe in mehreren Punkten anders aus als Monate zuvor genehmigt. Deswegen war in der Sitzung von Bußgeld, Rückbau oder gar einem Gerichtsverfahren die Rede. Doch nicht nur die Verwaltung ist verärgert, auch der Bauherr und der Architekt sind es.

