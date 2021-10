Baggerfahrer reißt in Leinheim mit Baggerarm Oberleitung ab

Wie es zu dem Zwischenfall gekommen ist, hat die Polizei noch nicht geklärt. Denn angeblich hat sich der Baggerarm in Transportstellung befunden.

Ein 36-Jähriger war am Samstagvormittag mit seinem Bagger auf der St.-Blasius-Straße in Günzburg-Leinheim unterwegs. Der Baggerarm befand sich in Transportstellung. Aus bisher nicht geklärten Gründen streifte das Fahrzeug trotzdem eine Telekommunikationsoberleitung, die quer über der Straße verlief. Die Leitung wurde dadurch abgerissen. Für ein Anwesen der St.-Blasius-Straße bestand wegen dieses Vorfalls keine Telefon- und Internetverbindung mehr. Eine Störungsbehebung wurde in die Wege geleitet. Gegen den Baggerfahrer ist ein Verfahren wegen fahrlässiger Störung von Telekommunikationsanlagen eingeleitet worden. (AZ)