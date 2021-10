Mofafahrerin übersieht in Günzburg ein Auto: Zwei Verletzte

Eine Mofafahrerin missachtet in Günzburg die Vorfahrt und wird mit ihrer Beifahrerin beim Zusammenstoß mit einem Auto verletzt.

Zwei verletzte Personen und Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Dienstagnachmittag in Günzburg ereignete. Nach Polizeiangaben missachtete eine 17-jährige Mofafahrerin an der Kreuzung Christa-Wall-Straße/Goethestraße von der Christa-Wall-Straße kommend die Vorfahrt eines herannahenden Autos. Dessen 53-jährige Fahrerin war mit ihrem Wagen in der Goethestraße unterwegs und stieß dann im Kreuzungsbereich mit dem Mofa zusammen.

Mofafahrerin und Beifahrerin müssen nach Unfall in Günzburg ins Krankenhaus

Bei dem Unfall wurden die Mofafahrerin und ihre 15-jährige Sozia jeweils leicht verletzt. Beide kamen zur ärztlichen Behandlung ins Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt. (AZ)