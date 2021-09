Motorroller in Günzburg vor Mehrfamilienhaus gestohlen

Nur einen Steinwurf von der Polizeiinspektion entfernt wurde in Günzburg ein Motorroller gestohlen. Nun sucht die Polizei Zeugen des Diebstahls.

Es sind zwar "nur" mehrere Hundert Euro, doch der Verlust ist für den Eigentümer ärgerlich. Im Zeitraum vom 20 bis 23. September wurde in der Lindenallee in Günzburg ein Motorroller gestohlen, der auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses abgestellt war. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den bislang unbekannten Dieben machen können. Sie werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)