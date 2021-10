Passanten ziehen in Günzburg Betrunkenen von den Gleisen

Passanten haben am Bahnhof Günzburg einem stark alkoholisierten Mann vermutlich das Leben gerettet. Er war dort auf die Gleise gefallen.

Glück im Unglück hatte am gestrigen frühen Abend ein 41-jähriger Mann. Er hatte dem Alkohol deutlich zugesprochen und konnte seine Bewegungen nicht mehr klar koordinieren. Diesbezüglich war er Passanten während der Fahrt mit einem E-Scooter auf dem Weg zum Bahnhof bereits durch unsichere Fahrweise aufgefallen. Am Bahngleis stürzte der dort zu Fuß laufende Betrunkene in die Gleisanlagen. Die aufmerksamen Passanten zogen den Mann wieder zurück auf den Bahnsteig. Weil der Betrunkene mit dem Elektrokleinstfahrzeug unterwegs gewesen war, wurde von der alarmierten Polizei eine Blutentnahme veranlasst. (AZ)