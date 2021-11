Günzburg

vor 48 Min.

Richterin empfiehlt Randalierer von Krumbach einen Boxsack

Ein 29-Jähriger hat in Krumbach mehrere Autos demoliert, unter anderem eine Scheibe mit einem Ziegelstein eingeworfen.

Plus Ein 29-Jähriger kassiert unter anderem wegen Sachbeschädigungen in Krumbach eine mehrmonatige Bewährungsstrafe. Die Taten seien aus Stress und Frist geschehen.

Von Wolfgang Kahler

In seinem adretten Outfit im Anzug mit Krawatte wirkte der Angeklagte, als könne er keiner Fliege etwas zuleide tun. Doch der 29-Jährige hatte in den vergangenen Jahren einige Gesetzesbrüche in Krumbach und Ulm verübt, die ihm jetzt eine mehrmonatige Haftstrafe mit Bewährung vom Günzburger Amtsgericht einbrachten.

