Günzburg

vor 2 Min.

Rote Ampel ignoriert: Schwerer Unfall in Günzburg

Weil eine Frau laut Polizei nicht an der Ampel gehalten hatte, kam es am Donnerstagabend in Günzburg zu einem Unfall mit zwei Verletzten.

