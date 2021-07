Schläger und Opfer sind wieder ziemlich beste Freunde

Plus Weil er seinen Kumpel beim Kartenspiel erheblich verletzt hat, muss ein Mann aus dem Kreis Günzburg nun teure juristische Folgen tragen.

Zum Fest des Friedens und der Liebe gab es Hiebe: Beim Kartenspiel rastete ein 41-Jähriger völlig aus und prügelte seinen Kumpel krankenhausreif. Das brachte dem Schläger eine Anklage wegen gefährlicher Körperverletzung ein, was mit einer Strafe zwischen sechs Monaten und zehn Jahren Haft geahndet werden kann. Doch in diesem Prozess beim Günzburger Amtsgericht lief es anders, denn Täter und Opfer haben sich längst wieder vertragen.