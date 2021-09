Günzburg

Seit 100 Jahren hat das BKH Günzburg eine eigene Feuerwehr

Plus Die Mannschaft rekrutiert sich aus allen Bereichen des Bezirkskrankenhauses und betreut ein riesiges Gelände. Das Brauchtum ist so wichtig wie bei anderen Wehren auch.

Von Sandra Kraus

Die Werkfeuerwehr des Bezirkskrankenhauses (BKH) Günzburg kann ihr 100-jähriges Gründungsjubiläum feiern. Zwar pandemiebedingt nicht mit großem Festumzug und Musik, wie Kommandant Tobias Hupfauer bedauert, aber immerhin mit einem Festakt mit geladenen Gästen, Ehrungen und einer Chronik. Am 29. September 1921 war „zur besseren Abwehr eines eventuell ausbrechenden Brandes, bestehend aus den in der Anstalt wohnenden Angestellten und Beamten, eine Anstaltsfeuerwehr“ gegründet worden, ist in einem mit der Schreibmaschine geschriebenen Rundschreiben zu lesen. Dabei war schon 1916, ein Jahr nach Gründung der Heil- und Pflegeanstalt, über die Notwendigkeit einer eigenen Feuerwehr nachgedacht worden.

