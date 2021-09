Günzburg

vor 41 Min.

So geht Günzburgs Kommandant Eisele mit seiner Niederlage um

Plus Nach 18 Jahren endet die Ära von Christian Eisele als Günzburgs Stadtbrandinspektor und Kommandant. Wie er seine Zukunft sieht und warum er einst eine Auszeit benötigte.

Von Michael Lindner

Wenige Tage ist es erst her, als Günzburgs Stadtbrandinspektor (SBI) und Kommandant Christian Eisele eine schmerzliche Niederlage einstecken musste. Mit 44:42 Stimmen wurde Christoph Stammer als neuer Kommandant gewählt. Wie geht der Unterlegene mit diesem Ergebnis um, immerhin hatte er 18 Jahre lang diese beiden Ämter inne? Enttäuscht? Niedergeschlagen? Oder gar wütend? Keines von alldem. Eisele gibt sich am Telefon entspannt, locker, fröhlich - immer wieder lacht er. Ob das gespielt ist und wie es in seinem Inneren tatsächlich aussieht? Nicht wirklich anders, versichert der 55-Jährige. "Ich bin keiner, der missmutig ist oder mit dem Ergebnis hadert", sagt Eisele. Mit unserer Redaktion spricht er ausführlich über die Gegenwart, die Wahl, seine lange Zeit als Kommandant und wie er seine Zukunft sieht.

