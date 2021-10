Unbekannte lösen in Günzburg die Bremsen und Keile eines Anhängers

Das hätte schlimm ausgehen können: Die Polizei sucht Zeugen, nachdem Unbekannte in Günzburg die Keile und die Feststellbremse eines Anhängers lösten, der dadurch wegrollte.

Wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr ermittelt die Polizeiinspektion Günzburg. Bislang unbekannte Personen hatten laut Polizei am Montagabend zwischen 19 und 19.35 Uhr in der Albert-Höfer-Straße einen Anhänger wegrollen lassen. Der Anhänger war dort zur Sicherung mit Unterlegkeilen und Feststellbremse abgestellt. Nachdem die Sicherungen mutwillig entfernt wurden, rollte der Hänger auf der abschüssigen Straße quer über die Fahrbahn. Nach etwa zehn Metern kam das Gefährt an einer Böschung und einem Baum zum Stillstand. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen ist kein Sachschaden entstanden. Zeugen, die Angaben darüber machen können, wer die Sicherungen an dem Anhänger entfernt und diesen zum Rollen gebracht hat, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)