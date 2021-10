Unbekannte werfen in Günzburg Scheiben eines Firmengebäudes ein

Am Wochenende warfen unbekannte Personen die Fensterscheiben eines Firmengebäudes ein. Nun sucht die Polizei Zeugen dieser Sachbeschädigung.

Die Polizei sucht Zeugen einer Sachbeschädigung, die sich in Günzburg im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen ereignet hat. Bislang unbekannte Personen warfen an einem Firmengebäude in der Ichenhauser Straße mehrere Scheiben ein.

750 Euro beträgt der Schaden der eingeworfenen Scheiben in Günzburg

Der Sachschaden beträgt etwa 750 Euro. Die Polizeiinspekton Günzburg bittet mögliche Zeugen, Hinweise unter der Telefonnummer 08221/9190 zu melden. (AZ)