Günzburg/Ursberg

11:30 Uhr

Prozess: Frau überfährt mit fast zwei Promille beinahe einen Bekannten

Einiges an Wein ist getrunken worden, bevor eine Frau in Ursberg die Kontrolle verlor.

Plus Eine alkoholsüchtige junge Frau rastet nach einer kurzen Autofahrt in Ursberg komplett aus. Dabei beleidigt sie auch Polizisten massiv. Nun stand sie in Günzburg vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

„Sie haben ein ziemliches Husarenstück hingelegt“: So beschrieb Richter Martin Kramer die Aktion einer heute 31-Jährigen am 1. April vergangenen Jahres in Ursberg. Es handelte sich nicht um einen Aprilscherz, als die junge Frau mit fast zwei Promille ausrastete und einen jungen Mann, der sie aufhalten wollte, fast über den Haufen fuhr. Danach legte sie sich noch mit der Polizei an. Wegen Alkohol am Steuer, Nötigung, Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung musste sie sich vor dem Amtsgericht verantworten.

