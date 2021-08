Günzburg

12:30 Uhr

Vera Richter kämpfte 14 Jahre bis zum Traumberuf Notar in Günzburg

Plus 1000 Studierende, doch nur fünf dürfen die Notarslaufbahn in Bayern einschlagen. Vera Richter ist eine davon und ab August Notarin in Günzburg.

Von Michael Lindner

Es war lange Zeit eine Männerdomäne, der Beruf des Notars. Doch das sei schon seit einigen Jahren nicht mehr so, erzählt Vera Richter. Wenngleich ihr als Notaranwärterin - sogenannte Notarassessorin - in den vergangenen Jahren häufiger gesagt wurde, dass sie die erste Frau in der Kanzlei sei. Doch Vorurteile oder Vorbehalte ihr gegenüber habe es nie gegeben, versichert die 33-Jährige. Sie ist eine von nur fünf Personen ihres Studienjahrgangs, die den Berufsweg Notarin beziehungsweise Notar einschlagen durfte - und das bei etwa 1000 Absolventinnen und Absolventen in ganz Bayern. Ab Montag, 2. August, darf die gebürtige Augsburgerin in Günzburg als Notarin tätig sein - und damit wichtige Entscheidungen beurkunden, die Millionenbeträge umfassen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen