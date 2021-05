Günzburg/Weißenhorn

Mädchen aus Weißenhorn bei Sturz in Legoland-Hochseilgarten in Günzburg leicht verletzt

Ein Rettungshubschrauber brachte ein zehnjähriges Mädchen in die Augsburger Uniklinik.

Sechs Meter in die Tiefe ist die Zehnjährige in Günzburg am Freitagabend gestürzt. Ein Rettungshubschrauber musste eingesetzt werden.

Ein zehnjähriges Mädchen aus Weißenhorn ist am Freitagabend vom Kletterturm des Legoland-Hochseilgartens in Günzburg gestürzt. Das Kind hatte nach Wartungsarbeiten eine Seilrutsche abfahren wollen, hängte sich jedoch aus ungeklärter Ursache nicht in das Sicherungsseil ein, berichtet die Polizei. Als sie vom Turm sprang, stürzte die Zehnjährige sechs Meter in die Tiefe und verletzte sich beim Aufprall schwer, hatte die Polizei am Samstag gemeldet. Das Mädchen musste mit einem Rettungshubschrauber in das Uniklinikum Augsburg geflogen werden. Die Alpine Einsatzgruppe der Polizei hat die Ermittlungen übernommen. Der Hochseilgarten ist noch nicht geöffnet Laut Internetseite des Legolands ist der Hochseilgarten aufgrund der Corona-Lage noch geschlossen. Auch auf der Homepage des Hochseilgartens selbst steht, dass sich der Saisonstart noch verschiebe. Die Polizei erklärte am Sonntag auf Anfrage unserer Redaktion, dass sich bei der genaueren Untersuchung die Schwere der Verletzungen nicht bestätigt habe, das Kind habe sich nur leicht verletzt. Zum Zeitpunkt des Unfalls sei der Hochseilgarten geschlossen gewesen, das Mädchen habe sich aber dort aufhalten dürfen. Einer der externen Betreiber der Anlage im Legoland-Feriendorf, Volker Rummel, erklärte am Sonntag gegenüber unserer Redaktion, dass das Kind zu einer der beiden Betreiberfamilien gehöre. Die Kinder wachsen nach seinen Worten gewissermaßen mit im Park auf, seien erfahren und kletterten eigenverantwortlich. Man könne das keineswegs mit dem Klettern vergleichen, wie es die Besucher tun. Das Mädchen habe einen Fehler beim Klettern gemacht, glücklicherweise seien die Verletzungen nur leicht, "es läuft wieder bei uns rum". (AZ, cki) Lesen Sie auch: Dem Auto fehlt nach wie vor manchmal der Beifahrer: Weiter Lücken beim Günzburger Notarzt

Im Rettungsdienst hat er Karriere gemacht

Notfallsanitäter sollen Medikamente geben dürfen

